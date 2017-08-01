Baç Camii’nde eski usul yıkım

İzmit İnönü Caddesi üzerinde bulunan, hasarlı ve riskli olduğu için yenilenmesine karar verilen Baç Çınarlı Camii (Urgancı Ahmet Camii) binasında yıkım çalışması başlatıldı.Caminin yıkımında iş makinası kullanılmayacak. Eski usul, balyozla yıkım yapılacak

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restorasyonu onaylanan ve İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü tarafından kontrolü yapılan İzmit’in Baç semtindeki Baç Çınarlı Camii olarak bilinen, gerçek adı Urgancı Ahmet Çelebi Camii’nde restorasyon için ilk kazma vuruldu. Camideki yıkım, tarihi yapıya zarar vermemek adına iş makineleriyle değil, ‘babadan kalma’ yöntemle elle, kazmayla yıkım gerçekleştiriliyor.

ÇINAR AĞACI 1870’DEN

İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi üzeri Baç mevkiinde yer alan Çınarlı Camii’nin yapım tarihi net olarak bilinmiyor. 1933 yılında kapsamlı biçimde yeniden inşa edilen camiye 1954 yılında arka cemaat kısmı eklenmişti. 1971 yılında cami biraz daha genişletildi ve yan tarafları oluşturuldu. Adapazarı depreminde ufak çapta hasar gören cami, en büyük darbeyi 17 Ağustos depreminde almıştı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan camide yüzeysel iyileştirmeler yapılmış ve ibadete açılmıştı. İlk kez çok büyük kapsamlı bir restorasyon görecek olan Çınarlı Baç Camii bu restorasyon ile eski haline dönüştürülmüş olacak.

Caminin bahçesinde bulunan ve bir anlamda bugünkü adını veren çınar ağacının tam olarak bilinmemekle birlikte 1870’li yıllarda Nalbant Ali Ağa tarafından dikildiği söylenmektedir.

MEVCUT YAPIYA ZARAR VERİLMEYECEK

Minaresi depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen cami restorasyonunda bu kez sonradan ilave edilen bölümler yıkılacak.

İlk haline göre restore edilip bahçesine sadece küçük bir çay ocağı ve şadırvan yapılacak. Restorasyonun yapım işini üstlenen Ankara’da faaliyet gösteren Bayburtlu Vakur Yapı Proje Madencilik Ltd. Şirketi, camide ilk yıkımı başlattı. Sonradan ilave olan bölmeler caminin mevcut yapısına zarar vermeden 6 kişilik bir ekiple elle yıkılmaya çalışılıyor. Yıkım ekibi bu çalışmaları 10 gün sürecek bir çalışma ile tamamlayacak.

Caminin restorasyonu ise çatı bölümünden başlayıp tamamen eskisine uygun restore edilecek. 750 metrekare alan üzerindeki caminin aslında inşa edildiği alan 330 metrekareyi kapsıyor. Camide ilave olan 550 metrekarelik bölüm ise tamamen yıkılacak. Bu çalışma ile cami avlusu genişleyip, görsellik daha ön plana çıkacak..

RESTORASYON 2018 YILININ SONUNDA BİTECEK

Restorasyon çalışmasını üstlenen şirketin sahibi Lokman Arslan; “24 Temmuz’da yer teslimimi aldık. Camiyi 500 iş gününde yani 2018 yılının sonlarına doğru bitirmiş olacağız. Camiye yapılan ilaveler yıkıldıktan sonra enkazı kaldırıp caminin ilk mevcut yapısında (Gövdesinde) restorasyon başlatacağız” dedi.

İhale bedeli 1 milyon 044 TL olan restorasyon kapsamında caminin etrafı tamamen kapatılacak. Caminin kendi beden duvarları güçlendirilerek duvarlarına ve tavana raspa sıva ve boya uygulaması yapılacak. Tavan ve taban döşemesi aslına uygun yerli çam kereste kullanılacak. Tavan ve taban döşemesi için 20 metreküp kereste kullanılacak ve bu kerestelere emprenye uygulaması yapıldıktan sonra, su bazlı ahşap koruyucu kullanılacak. Beden duvarlarındaki çatlaklıkları önlemek amacıyla yeni teknoloji olan hidrolik kireç enjeksiyonla güçlendirme yapılacak. Çatı restorasyonu ise, gürgen olarak ve su yalıtımı yapılıp alaturka kiremit uygulaması gerçekleştirilecek. Caminin bahçesi ise tüfeki taş ile kaplanıp tarihi çınar ağacı çim bordürle korunacak. Ancak tarihi caminin bu çalışmalar kapsamında budama işlemini Anıtlar Yüksek Kurulu onayı ile camii derneği aracılığı ile gerçekleşecek.

Şennur YILDIZ