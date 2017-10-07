Baç Çınarlı Camiinde Sakal-ı Şerif ziyareti 

600 KİŞİLİK AŞURE

Cemaate muharrem ayı vesilesiyle Cami Derneği yöneticileri tarafından 600 kişilik aşure ikramı yapılırken, Çınarlı Taksi Durağı çalışanları da lokma tatlısı ikramında bulundu. Aynı zamanda Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması nedeniyle de Cuma namazı öncesi vefat eden Müslümanlar ve din görevlileri için Kuran-ı Kerim okundu. Konu ile ilgili olarak Baç Çınarlı Camii Müezzin Kayyımı Musa Çavdar şunları söyledi.

“Muharrem ayı Müslümanlar için dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret’in gerçekleştiği yıl esas alınarak, 1 Muharrem hicri yılbaşı kabul edilmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dînî-kültürel alt kimliğe ya da mezhebî ve meşrebî yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade ediyor.”

Kerim YAVUZ