Bacanızı temizlediniz mi?

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Üzülmez’in Kartepe halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında ki hassasiyeti çerçevesinde, kış mevsimi nedeniyle karbon monoksit zehirlenmeleri ve baca yangınları konusunda vatandaşlarımızı uyarmayı bir borç bildik” dedi.

MUTLAKA BACA TEMİZLİĞİNİ YAPIN

Kış mevsiminde yaşanan yangınların büyük bölümünün temizlenmeyen bacalardan çıktığına dikkat çeken Özbayraklı, baca bakımı ve temizliğinin yangından korunma tedbirleri arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Türkiye’de her yıl bina yangınlarının yüzde 20’si temizlenmeyen bacalardan çıktığını kaydeden Özbayraklı, “Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumlar baca yangınlarına neden oluyor. Bu da maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarına da yol açabiliyor. Vatandaşlarımızın üzücü hadiselerle karşılaşmaması için soba, kombi ve kazan bacalarının yılda en az 2 kez, lokanta, fırın gibi iş yerlerinin ise ayda en az 1 kez temizletilmeli. Yanan yakıtlar eksik yandığında bu da baca tıkanıklarına yol açıyor. Öte yandan lodoslu karbon monoksit zehirlenmelerine karşı da vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır” dedi. Baca temizliklerini yetkili firmalara yaptırılması ve “Baca Temiz Raporu” alınması gerektiği de belirtildi.