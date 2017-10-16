Bade döner-hamburger Başiskele’de açıldı
İzmitli genç girişimci Erman Usta’nın sahibi olduğu Bade döner-hamburger işyeri önceki gün(Perşembe) düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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İşyerinin açılış kurdelesini Başiskele Kaymakamı Atila Kantay yaparken, törene, Kaymakam adayı Uğur Karakaya, Başiskele Belediye Meclis üyesi Erkan Kutluer ve Başkan Danışmanı Fahri Uslu’nun da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.
Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi 32 No’lu( Başiskele eski Belediye binası karşısı) adreste açılan Bade adlı işyerinde lezzetli döner, hamburger, sosisli ve patso bulunuyor. Gece 01.00’e kadar hizmet veren Bade döner-hamburgerden paket servisi isteyenler 343 33 22 No’lu telefondan ulaşabilirler.
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Etiketler : Bade döner-hamburger, Başiskele
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