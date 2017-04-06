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Bağçeşme, Başiskele’ye tur attırmadı:3-1

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Bağçeşme, Başiskele’ye tur attırmadı:3-1
1.Küme Play-Off’ta lider durumda bulunan, üçüncü sıradaki Karamürselspor’a 6 puan farkı yapan Başiskele Belediyespor, Bağçeşmespor ile oynayacağı maçı kazanması halinde Süper Lig biletini alacaktı.

 M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Bağçeşmespor rakibini 3-1 yendi, Play-Off’un son iki haftasında Uzuntarla Belediyespor’u da yarışa ortak etti.

BAŞİSKELE İLK YARI 1-0 ÖNDE
1.Küme Play-Off’ta 7 maçta 5 galibiyet alıp, 2 maçta da berabere kalan Başiskele Belediyespor, 8’inci hafta müsabakasında deplasmanda Bağçeşmespor’u yenmesi halinde Süper Lig’e çıkmayı büyük ölçü de garantileyecekti. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip Başiskele Belediyespor 1-0 önde tamamlandı. Kırmızı-Beyazlı ekibin genç yıldızı Muhammet çakır, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

BAĞÇEŞME’NİN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞÜ
Play-Off’a kötü başlayan, ilk haftalarda puana hasret olan Bağçeşmespor, Uzuntarla Belediyespor beraberliğinden sonra Kireçocaklarıspor’u da yenip, ilk puanlarını almıştı. Başiskele karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Mavi-Yeşil ekip, ikinci yarıda Fatih ile eşitliği sağladı. Korner atışında Burak’ın indirdiği topa Fatih sert vurdu, topu filelere gönderdi. Yine korner atışında Caner ile 2-1 öne geçen Bağçeşmespor, Burak’ın pasında Ensar ile farkı ikiye çıkardı, Play-Off’ta ikinci galibiyetine ulaştı.

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