Bağçeşme gençlere güveniyor

Bu sezon genç oyuncularla çok iyi bir çıkış yakalayan, grubunda bitime 3 hafta kala Play-Off’a yükselmeyi garantileyen Bağçeşmespor, kadrosunda da değişime gitti.

Mavi-Yeşilli ekipte, Play-Off öncesinde 3 futbolcu takımdan ayrıldı, yerlerine 3 takviye yaptı. KADİR BARAN, MURAT VE CANER’İ TRANSFER ETTİ Bağçeşmespor lig kadrosunda yer alan, takımın tecrübeli isimlerinden Arda Kaval ile Zafer Durmaz, Play-Off öncesi Sinan ile birlikte takımdan ayrıldı. Bu oyuncuların yerine Kızıltepe Fıratspor’dan Kadir Baran, Ç.Plajyoluspor’dan Murat ve Yalova’dan Caner’i aldı. Teknik Sorumlu Harun Kayraldağ, “Diğer takımlar gibi çok büyük hedefimiz yok. Gençler için vitrin maçları olacak” dedi.

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