Bağçeşme gençlere güveniyor

Mavi-Yeşilli ekipte, Play-Off öncesinde 3 futbolcu takımdan ayrıldı, yerlerine 3 takviye yaptı.
KADİR BARAN, MURAT VE CANER’İ TRANSFER ETTİ
Bağçeşmespor lig kadrosunda yer alan, takımın tecrübeli isimlerinden Arda Kaval ile Zafer Durmaz, Play-Off öncesi Sinan ile birlikte takımdan ayrıldı. Bu oyuncuların yerine Kızıltepe Fıratspor’dan Kadir Baran, Ç.Plajyoluspor’dan Murat ve Yalova’dan Caner’i aldı. Teknik Sorumlu Harun Kayraldağ, “Diğer takımlar gibi çok büyük hedefimiz yok. Gençler için vitrin maçları olacak” dedi.
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