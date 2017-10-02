Bağçeşme, Hisareyn’i yendi

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynayan, bu sezon ise kadrosunu büyük oranda değiştiren Bağçeşmespor, grubun favori takımlarından Hisareynspor’u konuk etti. Mavi-Yeşilli ekip, rakibini 2-0 yendi, lige çok iyi başlangıç yaptı. B Grubu’nda ilk hafta kazanan diğer takımlar Tayfunspor, Uzuntarla Belediye ve Çamlıtepespor oldu. Bir yıl aradan sonra lige giren Şenerspor ise evinde Bahçecikspor ile 1-1 berabere kaldı.

UZUNTARLA FARKLI BAŞLADI

Geçen yıl yaptığı flaş transferlerle 1.Küme’ye çok iddialı başlayan, ancak bu hedefine ulaşamayan Uzuntarla Belediyespor, bu sezon takımın başına Harun Kayraldağ’ı getirdi. Geçen yılki takımı büyük oranda değiştiren Yeşil-Siyahlı ekip, ilk maçında konuk ettiği Kadıköyspor’u 3-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Her yıl mütevazı kadrosu ile 1.Küme’de tutunmaya çalışan Kadıköyspor ise ilk maçından farklı skorla yenik ayrıldı.

G.ŞİRİNKÖY EVİNDE MAĞLUP

Ligin yeni takımı G.Şirinköyspor da Değirmendere Stadı’nda Tayfunspor ile karşılaştı. Yeşil-Siyahlı ekip, rakibine 4-1 gibi farklı skorla mağlup oldu. Geçen yılki kadrosunda çok öneli kayıplar veren Çamlıtepespor ise ilk maçında sahasında Ç.Serhatspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geçen yıl Süper Lig’e katılmayan, bir alt kümeye düşen Şenerspor ise yenide faaliyetlerin başladı, 1.Küme’de ilk maçında Bahçecikspor ile 1-1 berabere kaldı.