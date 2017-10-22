Bağçeşme koltuğu kaybetti:2-0

Mavi-Yeşilli ekip, takipçisi Tayfunspor ile Metin Oktay Stadı’nda oynadığı maçı 2-0 kaybetti, koltuğu rakibine bıraktı. Grubun bir diğer iddialı takımı Uzuntarla Belediyespor ise Bahçecikspor deplasmanında 1 puana razı oldu, karşılaşma 0-0 sona erdi.

BAHÇECİK’TE GOL YOK

B Grubu’nda 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri ligde yenilgisi bulunmayan Bahçecikspor ile Uzuntarla Belediyespor arasındaydı. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini Süper Lig olarak belirleyen, geçen hafta evinde Tayfunspor ile berabere kalan Uzuntarla Belediyespor, 3 maçta 5 puan toplayan Bahçecikspor deplasmanında kazanmak istiyordu. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti, bu sonuç Tayfunspor’u zirveye taşıdı.

HİSAREYNSPOR 3’DE 3 YAPTI

Lige deplasmanda Bağçeşmespor yenilgisi ile başlayan, daha sonra oynadığı iki maçı da kazanan Hisareynspor, aynı yörenin takımlarından G.Şirinköyspor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı, 3’de 3 yapıp averajla 3’üncü sıraya yükseldi. Geçen yıl Süper Lig’e katılmayan, bu sezon 1.Küme’den başlayan Şenerspor ise Çamlıtepespor’u 5-3 yendi, ligde ilk 3 puanına ulaştı.