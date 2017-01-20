Bağçeşme, lideri ağırlıyor

İLK MAÇI BAĞÇEŞME KAZANMIŞTI
Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının biraz uzağında kalan Bağçeşmespor, lider Diliskelesispor’u yenip, aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 2-1 yenen Bağçeşmespor, yarın da sahaya kazanmak için çıkacak. Lider Diliskelesispor da bu kritik maçta kazanıp, koltuğunu korumak istiyor.
UZUNTARLA, Ç.FATİH İLE OYNUYOR
B Grubu’nda lideri 2 puan geriden takip eden Uzuntarlaspor, günü Gebze deplasmanında Şekerpınar Stadı’nda Ç.Fatihspor ile oynayacağı maçla geçirecek. Yeşil-Siyahlı ekip,15.00’de başlayacak maçı kazanıp, lider Diliskelesispor’un da puan kaybetmesini bekleyecek. Geçen hafta evinde yenilen, Play-Off şansı kalmayan Bahçecikspor da, Gebze Metin Oktay Stadı’nda Tayfunspor’a konuk olacak.
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