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Bağçeşme, lideri ağırlıyor

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Bağçeşme, lideri ağırlıyor
1.Küme B Grubu’nda zirve yarışı yapan Bağçeşmespor, şampiyonluk yolunda belki de son şansını kullanıyor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda lider Diliskelesispor’u konuk ediyor. Maçın başlama saati 13.00.

İLK MAÇI BAĞÇEŞME KAZANMIŞTI
Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının biraz uzağında kalan Bağçeşmespor, lider Diliskelesispor’u yenip, aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 2-1 yenen Bağçeşmespor, yarın da sahaya kazanmak için çıkacak. Lider Diliskelesispor da bu kritik maçta kazanıp, koltuğunu korumak istiyor.

UZUNTARLA, Ç.FATİH İLE OYNUYOR
B Grubu’nda lideri 2 puan geriden takip eden Uzuntarlaspor, günü Gebze deplasmanında Şekerpınar Stadı’nda Ç.Fatihspor ile oynayacağı maçla geçirecek. Yeşil-Siyahlı ekip,15.00’de başlayacak maçı kazanıp, lider Diliskelesispor’un da puan kaybetmesini bekleyecek. Geçen hafta evinde yenilen, Play-Off şansı kalmayan Bahçecikspor da, Gebze Metin Oktay Stadı’nda Tayfunspor’a konuk olacak.

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