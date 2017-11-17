Bağçeşme mi, Uzuntarla mı?

Bu takımlardan 4’üncü sıradaki Bağçeşmespor ile 3’üncü sırada bulunan Uzuntarla Belediyespor çok kritik bir maça çıkıyor. Kazanan takımın zirve yarışında iddialı olacağı karşılaşma Bağçeşme Stadı’nda 15.00’te start alacak.

LİDER TAYFUN İLE TAKİPÇİSİ HİSAREYNSPOR EVİNDELER

B Grubu’nda şampiyonluğun iki güçlü adayı Tayfunspor ile Hisareynspor, ligin ilk yarısının son haftasını kendi evinde oynayacakları maçlarla geçirecekler. Tayfunspor, Metin Oktay’da 16.00’da konuk edeceği MAP Şenerspor’u yenmesi halinde ligin ilk yarısını lider tamamlayacak. Lideri 1 puan geriden takip eden Hisareynspor da Kavaklı Stadı’nda yarıştan kopan, düşme hattının da sadece 3 puan önünde yer alan Bahçecikspor’u ağırlayacak. Maçın başlama saati 19.00. Düşme korkusu yaşayan Kadıköyspor ile Çamlıtepespor arasında oynanacak maçın skoru da alt sıraları yakından ilgilendiriyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00.