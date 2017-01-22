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Bağçeşme’de umutlar Play-Off’a kaldı:1-3

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Bağçeşme’de umutlar Play-Off’a kaldı:1-3
1.Küme B Grubu’nda zirve yarışı yapan Bağçeşmespor, şampiyonluk yolunda son şansını lider Diliskelesispor’a karşısında kullandı.

Rakibini yenip, şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Mavi-Yeşilli ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı, Süper Lig umutların Play-Off’a bıraktı.

UZUNTARLASPOR MAĞLUP DİLİSKELESİ ARAYI AÇIYOR

1.Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışında en iddialı takımlar arsıda gösterilen Diliskelesispor, dün Bağçeşmespor’a konuk oldu. İlk yarısı 1-1 biten maçta, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Diliskelesispor, Çetin ve Ali’nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Takipçisi Uzuntarlaspor’un da deplasmanda Ç.Fatihspor’a yenilmesi ile puan farkını 5’e çıkardı, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağladı.

BEKİRDERE, 4 EKSİKLE KAZANDI

1.Küme B Grubu’nda haftanın en kritik maçlarından biri lig sonuncusu Halıderespor ile düşme potasın hemen üzerinde yer alan Bekirderespor arasında oynandı. Bir hafta önce Ç.Fatihspor ile oynanan maçta Sabri Yıldız, Fuat, Emirhan ve Abdülkadir Öztürk gibi 4 önemli oyuncusu kırmızı kart gören Bekirderespor, kadrosuna takviye yapan Halıderespor karşısında bir de penaltı kaçırdığı maçta Furkan’ın attığı golle 1-0 kazandı. Halıderespor bir çok net fırsatı değerlendiremediği maçta 1-0 mağlup oldu, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı.

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