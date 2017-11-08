Bağçeşme’nin geri dönüşü:4-1

Hafta içi mesaisinde önceki akşam M.Ali Kağıtçı’da G.Şirinköyspor’u konuk eden Mavi-Yeşilli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta çok önemli geri dönüşe imza atıp, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

44 ve 45+1’DE ATTI

İlk üç haftayı zirvede tamamlayan Bağçeşmespor, Tayfunspor yenilgisinden sonra, geçen hafta Şenerspor mağlubiyeti ile de çok büyük yara almıştı. Önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği G.Şirinköyspor karşısında maçın hemen başında 1-0 geriye düşen Bağçeşmespor 44’de Nazif, 45+1’de de Kadir Uçum’un golleriyle devreyi 2-1 önde bitirdi. Maçın sonlarına doğru Murat ve Hasan ile iki gol daha bulan Mavi-Yeşilli ekip, sahadan 4-1 galip ayrıldı. G.Şirinköyspor’un tek sayısı Berkay’dan geldi.

