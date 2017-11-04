Bağçeşmespor çarpıldı:3-0

Bu sezonun flaş takımları arasında gösterilen, oynadığı 5 maçın dördünü kazanan Bağçeşmespor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk olduğu Şenerspor’a 3-0 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı. Lider Tayfunspor ise grubun puansız takımı Ç.Serhatspor’u 4-0 yendi.

UZUNTARLA, ŞİRİNKÖY’Ü YENDİ

B Grubu’nda şampiyonluğun bir diğer iddialı takımları arasında gösterilen Uzuntarla Belediyespor, ligde tutunma mücadelesi yapan G.Şirinköyspor’a konuk oldu. Değirmende Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Uzuntarla Belediyespor, ikinci yarıda Kaan’ın attığı golle, bu zorlu deplasmanda 2-1 kazandı, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. B Grubu’nda 6’ncı haftanın diğer karşılaşmaları dün oynanacaktı.