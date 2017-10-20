Bağçeşmespor Gebze’de

Mavi-Yeşilli ekip, takipçisi Tayfunspor ile Gebze Metin Oktay Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak. Bu grubun bir diğer iddialı takımı Uzuntarla Belediyespor ise ligde yenilgisi bulunmayan Bahçecikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Günün diğer maçlarında Hisareynspor- G.Şirinköy, Ç.Sarhatspor-Kadıköyspor ve MAP şenerspor-Çamlıtepespor mücadeleleri izlenecek.

BAHÇECİKSPOR-UZUNTARLA

B Grubu’nda 4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri ligde yenilgisi bulunmayan Bahçecikspor ile Uzuntarla Belediyespor’u karşı karşıya getirecek. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini Süper Lig olarak belirleyen, geçen hafta evinde Tayfunspor ile berabere kalan Uzuntarla Belediyespor, 3 maçta 5 puan toplayan Bahçecikspor deplasmanında sınav verecek. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma 13.00’de start alacak.

HİSAREYNSPOR-G.ŞİRİNKÖYSPOR

Lige deplasmanda Bağçeşmespor yenilgisi ile başlayan, daha sonra oynadığı iki maçı da kazanan Hisareynspor, B Grubu’nda üst sıraları zorlayacak takımlar arasında gösteriliyor. Yeşil-Beyazlı ekip, yarında evinde ligin yenisi, 3 maçta 1 puan toplayabilen G.Şirinköyspor’u ağırlayacak. Hisareyn Stadı’ndaki maçın başlama saati 14.00. Bu sezon yeni bir yönetim ve teknik ekiple lige giren MAP Şenerspor ise istediği çıkışı yakalayamadı, bugün de Çamlıtepespor’u M.Ali Kağıtçı’da 16.00’da konuk edecek.