  • BIST 106.813
  • Altın 143,516
  • Dolar 3,5538
  • Euro 4,1355
  • Kocaeli 31 °C

Bağçeşmespor gençlere kucak açtı

»
Bağçeşmespor gençlere kucak açtı
1.Küme takımlarından Bağçeşmespor, yeni sezon hazırlıklarına hem A takım, hem de küçük yaş gruplarında başladı.

Geçen yıl Play-Off’a yükselen Mavi-Yeşilli ekip, bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele edecek. Bağçeşmespor’u lige Kocaelispor’un eski futbolcularından Veli Akbaş çalıştıracak.

TAKIM VELİ AKBAŞ’A EMANET

Daha önceki yıllarda altyapısından çıkardığı genç yeteneklerle A Takım düzeyinde lige giren, çok da başarılı olan Bağçeşmespor, bu sezon da özüne dönme kararı aldı. Mavi-Yeşilli ekip, takımın başına bir dönem Kocaelispor’un da formasını giyen, teknik ekibin içinde yer alan Veli Akbaş ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon hem A takım, hem de altyapının koordinatörlüğünü yapacak. Akbaş’a A takım Kaptan Mustafa yardımcı olacak.

YENİDEN GENÇLERE DÖNDÜ

4-5 yıl öncesine kadar altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Kocaeli futbolunda çok önemli bir yere gelen Bağçeşmespor, son yıllarda bu çizgisini kaybetmişti. Geçen yıl Harun Kayraldağ’ın çalıştırdığı Bağçeşmespor 1.Küme’de Play-Off sevinci yaşamıştı. Başkan Nedim Çil ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezonda yeniden genç isimlere şans vermek istiyor. Başkan Çil, “Geçen yıl bizim için iyi bir sezon geçti, Play-Off’ta da başarılı olabilirdik. Artık mahallemizin gençlerine şans vermek istiyoruz” dedi.

YÖNETİMDEN BAKLAVA İKRAMI

Bağçeşmespor’un önceki gün yaptığı çalışmayı Başkan Nedim Çil ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Antrenmanı Orhan Mahallesi muhtarı, eski Başkan ve yöneticilerden salim Acarsoy ile Fahri Başkan Tuncay Karagöz de izledi. Bu sezon takımın başına getirilen Veli Akbaş, “Alt yapı çalışmalarına başladık. A Takım oyuncularını da topladık. A Takım için henüz erken olmasına rağmen kadrodaki oyuncuları görmek istedim. Bu sezon A takımı genç oyunculardan oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor’da izin bitti24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Ümit Metin Yıldız, gençlerle ilgili umut dolu24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:27
  • Fikstür çekimi çarşamba24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
  • Darıca G.B, Kızılcahamam yolcusu24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:22
  • Kocaeli Birlik üçüncü hazırlık maçını oynuyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:20
  • Bağçeşmespor gençlere kucak açtı24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:17
  • Doğantepespor, Onur Türk ve Şükrücan’ı da transfer etti24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:14
  • Faruk Baştürk’te yarı final günü24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
  • Altın ödüllü atıcılık müsabakası24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:28
  • Mehmet Öztonga, Adana Demir’e imza attı23 Temmuz 2017 Pazar 16:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti