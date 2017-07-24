Bağçeşmespor gençlere kucak açtı

1.Küme takımlarından Bağçeşmespor, yeni sezon hazırlıklarına hem A takım, hem de küçük yaş gruplarında başladı.

Geçen yıl Play-Off’a yükselen Mavi-Yeşilli ekip, bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de mücadele edecek. Bağçeşmespor’u lige Kocaelispor’un eski futbolcularından Veli Akbaş çalıştıracak.

TAKIM VELİ AKBAŞ’A EMANET

Daha önceki yıllarda altyapısından çıkardığı genç yeteneklerle A Takım düzeyinde lige giren, çok da başarılı olan Bağçeşmespor, bu sezon da özüne dönme kararı aldı. Mavi-Yeşilli ekip, takımın başına bir dönem Kocaelispor’un da formasını giyen, teknik ekibin içinde yer alan Veli Akbaş ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon hem A takım, hem de altyapının koordinatörlüğünü yapacak. Akbaş’a A takım Kaptan Mustafa yardımcı olacak.

YENİDEN GENÇLERE DÖNDÜ

4-5 yıl öncesine kadar altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Kocaeli futbolunda çok önemli bir yere gelen Bağçeşmespor, son yıllarda bu çizgisini kaybetmişti. Geçen yıl Harun Kayraldağ’ın çalıştırdığı Bağçeşmespor 1.Küme’de Play-Off sevinci yaşamıştı. Başkan Nedim Çil ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezonda yeniden genç isimlere şans vermek istiyor. Başkan Çil, “Geçen yıl bizim için iyi bir sezon geçti, Play-Off’ta da başarılı olabilirdik. Artık mahallemizin gençlerine şans vermek istiyoruz” dedi.

YÖNETİMDEN BAKLAVA İKRAMI

Bağçeşmespor’un önceki gün yaptığı çalışmayı Başkan Nedim Çil ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti. Antrenmanı Orhan Mahallesi muhtarı, eski Başkan ve yöneticilerden salim Acarsoy ile Fahri Başkan Tuncay Karagöz de izledi. Bu sezon takımın başına getirilen Veli Akbaş, “Alt yapı çalışmalarına başladık. A Takım oyuncularını da topladık. A Takım için henüz erken olmasına rağmen kadrodaki oyuncuları görmek istedim. Bu sezon A takımı genç oyunculardan oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.