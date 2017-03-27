Bağçeşmespor ilk galibiyetini aldı

Gollü geçen maçı Bağçeşmespor 4-3 kazandı, Play-Off’ta ilk galibiyetine ulaştı.
İKİ İDDİASIZ TAKIMIN MAÇI
Play-Off’ta zirve yarışının uzağında kalan iki iddiasız takımın maçında Bağçeşmespor, Caner (2) ve Murathan’ın attığı gollerle 3-0 öne geçti. Burak ile farkı ikiye indiren Kireçocaklarıspor, biraz olsun umutlansa da Bağçeşmespor Caner ile yeniden farkı 3’e çıkardı. Son bölümlerde Vedat’ın ayağından iki gol bulan, farkı 1’e kadar indiren Kireçocaklarıspor, karşılaşmayı 4-3 kaybetti. Play-Off’un ilk yarısındaki maçı ise Kireçocaklarıspor 1-0 kazanmıştı.
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