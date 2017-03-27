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Bağçeşmespor ilk galibiyetini aldı

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Bağçeşmespor ilk galibiyetini aldı
1.Küme Play-Off’ta ilk yarıyı zirve yarışının çok gerisinde tamamlayan, Süper lig şansları kalmayan Bağçeşmespor ile Kireçocaklarıspor, prestij maçında kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı.

Gollü geçen maçı Bağçeşmespor 4-3 kazandı, Play-Off’ta ilk galibiyetine ulaştı.

İKİ İDDİASIZ TAKIMIN MAÇI

Play-Off’ta zirve yarışının uzağında kalan iki iddiasız takımın maçında Bağçeşmespor, Caner (2) ve Murathan’ın attığı gollerle 3-0 öne geçti. Burak ile farkı ikiye indiren Kireçocaklarıspor, biraz olsun umutlansa da Bağçeşmespor Caner ile yeniden farkı 3’e çıkardı. Son bölümlerde Vedat’ın ayağından iki gol bulan, farkı 1’e kadar indiren Kireçocaklarıspor, karşılaşmayı 4-3 kaybetti. Play-Off’un ilk yarısındaki maçı ise Kireçocaklarıspor 1-0 kazanmıştı.

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