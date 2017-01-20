Bağçeşmespor, Murat’ı aldı

1.Küme B Grubu’nda zirve yarışı yapan Bağçeşmespor, ara transferde kadrosuna takviye yaptı.

Mavi-Yeşilli ekip, kendi altyapısından yetişen, geçen yıl Ç.Plajyoluspor’a giden orta saha oyuncusu Murat Bostan ile anlaştı.

BAŞARANSPOR’DA OYNAMIŞTI

Mavi-yeşilli ekibin yeni transferi Murat Bostan, iki yıl öncede Süper Lig takımlarından Başaranspor forması giymişti. Geçen yıl devre arasında Ç.Plajyoluspor’a gelen genç oyuncu, orta sahada görev yapıyor. Bağçeşmespor, ara transferde kadrosunu korudu, Murat Bostan dışında da transfer yapmayacağı öğrenildi.