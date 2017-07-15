Bağçeşmesporlu Berat’ı Çanakkalespor istiyor

Geçen yıl 1.Küme’de çok başarılı olan, genç oyuncularla Play-Off’a yükselen Bağçeşmespor’un futbolcularına yoğun ilgi var. Mavi-Yeşilli ekibin sol bek oyuncusu Berat Kanber’i de 3.Lig takımlarından Çanakkale Dardanelspor istiyor.

HENÜZ 19 YAŞINDA Geçen yıl Bağçeşmespor’da oynadığı başarılı futbolla dikkat çeken Berat Kanber, ilimizde birçok Süper Lig takımının da gündemindeydi. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde Gölcükspor’un da seçmelerine katılmıştı.1998 doğumlu olan genç yeteneğe bu kez Ç.Dardanelspor’dan teklif geldi. Bir süredir Ç.Dardanelspor’un çalışmalarına çıkan genç oyuncu, yeterli görülmesi halinde profesyonel sözleşmeye imza atacak.

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