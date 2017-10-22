Bağdat takıldı, Yavuzspor lider

Haftaya ilk iki sırada giren lider Bağdatspor, evinde grubun bir diğer iddialı takımı Çerkeşlispor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Aynı puanlı Yavuzspor ise Gebze’de Y.Selimspor karşısında sınav verdi, sahadan 3-2 galip ayrıldı, grubun yeni lideri oldu.

Ç.PLAJYOLUSPOR’UN GENÇLERİ ALİKAHYA’YI YENDİ

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Çenesuyu Plajyoluspor ile Alikahyaspor, eski gücünden çok uzaktalar. Ç.Plajyoluspor, 2000-2001 doğumlu oyuncularla mücadele ettiği 1.Küme’de ilk puanı geçen hafta Esenspor deplasmanında almıştı. Turuncu-Siyahlı ekip, dün konuk ettiği, 1-0 geride düştüğü Alikahyaspor karşında ikinci yarıda çok önemli bir geri dönüşe imza attı, maçı 2-1 kazandı, ligde ilk galibiyetine ulaştı.

ASARKÖY VE DAMLAR ZİRVE TAKİBİNDELER

A Grubu’nda lige iyi başlayan takımlardan Asarköyspor, dünde geçen yıl Süper Lig’den düşen Başaranspor’u konuk etti. Lige deplasmanda Esenspor galibiyeti ile başlayan, daha sonra oynadığı iki maçı da kaybeden Başaranspor, Asarköyspor karşısında 3 gol attığı karşılaşmayı 4-3 kaybetti. Asarköyspor, bu galibiyetle puanın 8’e çıkardı, zirve takibin devam ettirdi. Ligin yenisi Damlarspor da, Esenspor’u 2-1 yenerek üst sıralara tutunma adına önemli bir galibiyet aldı.