Bağdat, Yavuz, Hisareyn ve Bağçeşmespor kazandı

Bu sezon 1.Küme’ye yükselen, çok iddialı takım kuran Bağdatspor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği ligin bir diğer yeni takım Gebze Yavuz Selimspor karşısında 1-0 galip geldi. Yavuzspor, Hisareynspor, Bağçeşmespor ve Tayfunspor da önceki akşamın galip gelen takımları oldular.

10 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BAĞÇEŞMESPOR OLDU

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynayan, bu sezon ise kadrosunu büyük oranda değiştiren Bağçeşmespor, ilk maçında sahasında Hisareynspor’u 2-0 yenmişti. Mavi-Yeşilli ekip, ligde ikinci maçında da Kadıköyspor’u gollü geçen karşılaşmada 6-4 yendi, 2’de 2 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. İlk hafta sahasında berabere kalan Yavuzspor, Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştığı Ç.Plajyoluspor’u 2-0 yendi. İlk haftanın bir diğer galibi Çamlıtepespor ise deplasmanda Tayfunspor’a 3-0 mağlup oldu. Hisareynspor ise ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçta, Şenerspor karşısında 3-2 galip geldi, ligde ilk galibiyetini aldı.