Bağdat, Yavuz, Hisareyn ve Bağçeşmespor kazandı
1.Küme A Grubu’nda ikinci hafta müsabakalarında heyecan önceki akşam oynana maçlarla devam etti.
Bu sezon 1.Küme’ye yükselen, çok iddialı takım kuran Bağdatspor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği ligin bir diğer yeni takım Gebze Yavuz Selimspor karşısında 1-0 galip geldi. Yavuzspor, Hisareynspor, Bağçeşmespor ve Tayfunspor da önceki akşamın galip gelen takımları oldular.
10 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BAĞÇEŞMESPOR OLDU
Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynayan, bu sezon ise kadrosunu büyük oranda değiştiren Bağçeşmespor, ilk maçında sahasında Hisareynspor’u 2-0 yenmişti. Mavi-Yeşilli ekip, ligde ikinci maçında da Kadıköyspor’u gollü geçen karşılaşmada 6-4 yendi, 2’de 2 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. İlk hafta sahasında berabere kalan Yavuzspor, Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştığı Ç.Plajyoluspor’u 2-0 yendi. İlk haftanın bir diğer galibi Çamlıtepespor ise deplasmanda Tayfunspor’a 3-0 mağlup oldu. Hisareynspor ise ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçta, Şenerspor karşısında 3-2 galip geldi, ligde ilk galibiyetini aldı.
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