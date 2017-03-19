Bağdatspor 3 puanla dönüyor:2-3

2.Küme C Grubu’nda sezona fırtına gibi başlayan, 5’de 5 yapan Bağdatspor, 6’ıncı hafta maçında deplasmanda Acısuspor ile karşılaştı.

Derbent Stadı’nda oynanan maçta rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Bağdatspor, müthiş bir geri dönüş yaptı, Ahmet (2) ve Cihat’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip Aykut ile farkı 1’e indirse de, Bağdatspor bu zorlu deplasmanda 3 puan almayı başardı.

İZMİT KALE, DERİNCE’DE İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

C Grubu’nda son haftaların flaş takımı Derince GB, sahasında grubun zayıf takımlarından İzmit Kalespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına İzmit Kalespor takımı çıkmadı, karşılaşmayı Derince GB 3-0 hükmen kazanacak. Bu grupta liderin takipçisi İzmit GB’de M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Fatih Neşespor ile oynadığı maçı 7-0 gibi farklı skorla kazandı.