Bağdatspor, Ç.Plajyolu ile oynuyor
1.Küme A Grubu’nda geçtiğimiz hafta sonu sahasında lider Yavuzspor’u farklı skorla yenip, şampiyonluk yarışına ortak olan Bağdatspor, bu akşamda Cephanelik Stadı’nda Ç.Plajyoluspor’u konuk edecek, karşılaşma 19.00’da başlayacak.
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KADIKÖY-ŞENERSPOR MAÇI ERTELENDİ
1.Küme B Grubu’na dahil yarın akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Kadıköyspor ile MAP Şenerspor arasında oynanması gereken karşılaşma ise Tertip Komitesi tarafında ertelendi. Bu maçın ne zaman oynanacağı konusundaki kararı Tertip Komitesi daha sonra verecek.
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Etiketler : Bağdatspor, Yavuzspor
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