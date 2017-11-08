Bağdatspor, Ç.Plajyolu ile oynuyor

KADIKÖY-ŞENERSPOR MAÇI ERTELENDİ

1.Küme B Grubu’na dahil yarın akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Kadıköyspor ile MAP Şenerspor arasında oynanması gereken karşılaşma ise Tertip Komitesi tarafında ertelendi. Bu maçın ne zaman oynanacağı konusundaki kararı Tertip Komitesi daha sonra verecek.

