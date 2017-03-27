Bağdatspor farka gitti:9-0

2.Küme C Grubu’nda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Bağdatspor, ligin ilk yarısının son maçında Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği Yeniyalıspor’u 9-0 yendi, 7’de 7 yaparak devreyi en yakın rakiplerinin 5 puan önünde lider bitirdi.

İZMİT GB ZORLANDI

C Grubu’nda lider Bağdatspor’un 5 puan gerisinde zirve yarışı yapan İzmit GB ile Derince GB, haftayı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda geçirdi. İzmit GB, sahasında konuk ettiği Acısuspor’u 3-2 mağlup etti. Genç oyuncularla 2.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan Mavi-Beyazlı ekip, rakibi karşısında zorlansa da, 90 dakika sonunda 3 puan almayı başardı.

YILMAZSPOR, DERİNCE’Yİ TERLETTİ

Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Derince GB, Yılmazspor’a konuk oldu. Grubun zayıf takımlarından olan Yılmazspor, şampiyonluk yarışı yapan rakibi karşısında çok iyi direndi, ancak 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Derince GB’nin golünü bitime 10 dakika kala Cem attı. Grupta alt sıralarda yer alan İzmit Kalespor ile Fatih Neşespor takımları da kozlarını Cephanelik Stadı’nda paylaştı. İzmit Kalespor, rakibini 5-0 yendi, ligin ilk yarısını 9 puanla tamamladı.