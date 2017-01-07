Bağdatspor, Gürdal ile anlaştı

2.Küme takımlarından Bağdatspor, yeni sezon öncesinde ilk etapta teknik direktör sorununu çözdü, takımın Erkan Gürdal’ı getirdi. Erkan Gürdal, son iki yıldır Şenerspor’u çalıştırıyordu.

ŞENERSPOR’DA ÇOK ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Bağdatspor yönetim kurulun uzun süredir takımın başına getirmek istediği Erkan Gürdal, son iki yıldır Süper Lig’de Şenerspor’u çalıştırıyordu. Bu sezon başında Şenerspor’un lige katılmaması nedeni ile boşta kalan genç Teknik Adam, bu takımda altyapıda devam etmek istiyordu. Bağdatspor Başkanı Hikmet Kanpara, Erkan Gürdal olarak bir kez daha görüştü, kendisini ikna edip, kesin anlaşma sağladı.

KALECİ DENİZ’İ ALACAK

Başkan Hikmet Kanpara, yeni sezonda hedeflerinin 1.Küme olduğunu belirterek, “Teknik direktör sorununu çözdük, şimdi bize hedefe götürecek kadroyu kurmak istiyoruz. Erkan Gürdal 4-5 oyuncu getireceğini söyledi. Geçen yıl kadromuzu koruyoruz, yaklaşık 15 gündür de çalışıyoruz. Kocaelispor alt yapısında oynayan 18 yaşındaki kalecimiz Celal Can Çiftçi ile Tavşantepespor’dan eski kalecimiz Deniz’i de geri alacağız” dedi.