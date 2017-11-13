Bağdatspor hız kesmiyor: 1-3

Son iki maçını kazanıp, liderlik koltuğuna oturan Bağdatspor, önceki günde deplasmanda Esenspor’a konuk oldu. Bağdatspor, hafta içinde Yavuzspor’u yenen rakibi karşısında hata yapmadı, karşılaşmayı 3-1 kazandı, liderliğini devam ettirdi.

YAVUZSPOR, 60 DAKİKA 10 KİŞİ OYNAYAN ALİKAHYA’YA YENİLDİ

İki hafta öncesine kadar A Grubu’nun zirvesinde yer alan Yavuzspor, Bağdatspor farklı yenilgisinden sonra hafta içinde de düşme hattında yer alan Esenspor’a mağlup olup, koltuğunu kaybetmişti. Yavuzspor önceki akşam sahasında konuk ettiği Alikahyaspor’u yenip yeniden çıkışa geçmek istiyordu. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta 18’inci dakikada Alikahyaspor’un forvet oyuncusu Yunus Emre Aygün kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Alikahyaspor 84’te Batuhan’ın attığı golle çok önemli bir galibiyete imza attı.

DAMLARSPOR ÇIKIŞTA

İki hafta önce evinde Başaranspor’a mağlup olup zirve yarışında çok büyük darbe yiyen Damlarspor, geçen hafta deplasmanda Asarköyspor’a ilk yenilgiyi tattıran Damlarspor, önceki gün sahasında konuk ettiği Ç.Plajyoluspor’u 4-0 yendi, ligde ikinci sıraya yükseldi. Damlarspor, cumartesi günü Bağdatspor ile liderlik maçına çıkacak. Hafta içinde evinde Damlarspor karşısında şok bir yenilgi alan Asarköyspor, ikinci bir şoku da Gebze de plasmanında yaşadı, Yavuz Selimspor’a 4-0 mağlup oldu. Başaranspor da Çerkeşli deplasmanında fark yedi, karşılaşmayı 5-1 kaybetti.

