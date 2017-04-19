Bağdatspor ile İzmit GB Cephanelik’te buluşuyor

2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Bağdatspor ile üçüncü sırada bulunan İzmit GB karşı karşıya geliyor.

Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.15 olarak açıklandı.

İZMİT GB İÇİN SON ŞANS

2.Küme C Grubu’nda hafta içi mesaisinde çok önemli bir maça sahne olacak. 30 puanla grubun zirvesinde yer alan Bağdatspor, 25 puanla üçüncü sıradaki İzmit GB’yi Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. İzmit GB için belki de şampiyonluk yarışında son şans olarak görülen karşılaşma, ikinci sıradaki Derince GB’yi de yakından ilgilendiriyor. Bağdatspor ise bu kritik maçı kazanıp, son iki haftaya avantajlı girmek istiyor. Ligin ilk yarısında M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynana kaçı Bağdatspor 2-1 kazanmıştı.

ACISUSPOR-YILMAZSPOR

2.küme C Grubu’na dahil hafta içi mesaisinde yarın akşam iki karşılaşma daha oynanacak. Liderin takipçisi Derince GB’nin, dün Fatih Neşespor ile karşılaştığı C Grubu’nda yarın akşam Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Acısuspor, Derbent Stadı’nda 19.15’de başlayacak maçta Yılmazspor’u ağırlayacak. Bu grupta son sıralarda bulunan Yeniyalıspor ile İzmit Kalespor arasındaki karşılaşma da Esentepe Stadı’nda aynı saatte başlayacak.