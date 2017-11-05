Bağdatspor, lideri dağıttı:5-1

Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Bağdatspor, rakibini 5-1 gibi farklı skorla yenip, şampiyonluk yarışına ortak oldu.

YAVUZSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

Geçen yıl Süper Lig’den düşen, kadrosunu da büyük oranda değiştiren Yavuzspor, 1.Küme’ye çok iyi başlangıç yapmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, dün akşam Bağdatspor maçına da hızlı giriş yaptı, henüz 5’inci dakikada Doğukan’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bağdatspor geriye düştüğü maçta çabuk toparlandı, Sabri Kovancı, Halil ve Mesut Aygün’ün attığı gollerle devreyi 3-1 önde bitirdi. İkinci yarıda Halil ve Ahmet ile iki gol daha bulan Bağdatspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı, lider ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

ASARKÖY ZİRVE TAKİBİNİ DEVAM ETTİRDİ

1.Küme’de ikinci sezonunu yaşayan Gölcük Asarköyspor, bu yıl üst sıraları zorluyor. Takımın başına Nuri Aksoy’u getiren Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam Avni Kalkavan Stadı’nda konuk olduğu Çenesuyu Plajyoluspor’u 2-0 yendi, Yavuzspor’un kaybettiği haftada zirve yarışına da ortak oldu. A Grubu’nda haftaya ikinci sırada giren Damlarspor ise evinde Başaranspor’a 2-1 yenildi, çok büyük şok yaşadı. Alikahyaspor, Gebze deplasmanında Yavuz Selimspor’u 5-2 yendi, iki maç aradan sonra kazandı.