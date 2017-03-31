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Bağdatspor mu, Derince GB mi?

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Bağdatspor mu, Derince GB mi?
2.Küme C Grubu’nda ligin ikinci yarısı çok önemli bir maçla başlıyor.

Ligin ilk yarısını puan kaybı yaşamadan zirvede tamamlayan Bağdatspor, kendisini 5 puan geriden takip eden Derince GB’yi konuk ediyor. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

DERİNCE GB İÇİN SON ŞANS

Lige kötü başlayan, sahasında Bağdatspor’a 7-0 gibi farklı skorla mağlup olan Derince GB, daha sonra transferin gün kadrosuna takviye yaptı, ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini kazandı, 1 maçta berabere kaldı. Lider Bağdatspor’u yakalayıp, puan farkını 2’ye indirmeyi hedefleyen Derince GB bu fırsatı kullanıp, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. 7’de 7 yapan Bağdatspor ise rakibine bu şansı vermek istemiyor.

İZMİT GB-İZMİT KALESPOR

2.Küme C Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan biri de İzmit GB. Liderin 5 puan gerisinde olan Mavi-Beyazlı ekip, son maçını farklı skorla kazanan İzmit Kalespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de karşılaşacak. Bu maçtan sonra da grubun alt sıralarında yer alan Yılmazspor ile Fatih Neşespor arasındaki mücadele izlenecek. Üst sıralara yaklaşmak isteyen Acısuspor da, Derbent Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Yeniyalıspor’u konuk edecek.

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