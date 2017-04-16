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Bağdatspor, puan farkını 4’e çıkardı

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Bağdatspor, puan farkını 4’e çıkardı
C Grubu’nda haftaya İzmit GB’nin 2 puan önünde giren Bağdatspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yılmazspor ile karşılaştı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında 3-0 kazandı, İzmit GB’nin de bir gün önce Derince GB’ye kaybetmesiyle de puan farkını 4’e çıkardı.

FATİH NEŞE VE ACISU GALİP

2.Küme C Grubu’na dahil iki karşılaşma da Cephanelik Stadı’nda oynandı. Alt sıralarda bulunan Fatih Neşespor ile Yeniyalıspor arasındaki karşılaşma bol gollü geçti. Ev sahibi ekip Fatih Neşespor, Yeniyalıspor’u 8-4 yendi. Bu gruba dahil oynanan bir diğer maçta da İzmit Kalespor ile Acısuspor karşılaştı. Acısuspor rakibine 3-1 üstünlük sağladı, puanını da 20’ye yükseltti.

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