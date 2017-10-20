Bağdatspor sahasında Yavuzspor deplasmanda

Haftayı ilk iki sıraya giren lider Bağdatspor, evinde grubun bir diğer iddialı takımı Çerkeşlispor ile karşılaşacak. Aynı puanlı Yavuzspor ise Gebze’de Y.Selimspor karşısında sınav verecek. Ç.Plajyoluspor-Alikahyaspor, Asarköyspor-Başaranspor ve Damlarspor-Esenspor 4’üncü haftanın diğer maçları.

Ç.PLAJYOLU-ALİKAHYASPOR

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Çenesuyu Plajyoluspor ile Alikahyaspor, eski gücünden çok uzaktalar. Ç.Plajyoluspor, yaş ortalaması çok düşük bir takımla ligde mücadele ediyor. Alikahyaspor ise liglerin başlamasına kısa süre kala kadrosun oluşturdu, 3 maçta 5 puan topladı. 5 puanlı Alikahyaspor, 1 puanlı Ç.Plajyoluspor ile Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00.

ASARKÖY, BAŞARAN’I KONUK EDİYOR

A Grubu’nda lige iyi başlayan takımlardan Asarköyspor, 5 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, geçen yıl Süper Lig’den düşen, çok zor şartlar altında lige katılan Başaranspor’u konuk edecek. Asarköyspor, Değirmendere Stadı’nda 18.00’de başlayacak maçı kazanıp, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Sezona galibiyetle başlayan, daha sonra oynadığı iki maçı kaybeden Başaranspor ise bu zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.