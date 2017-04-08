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Bağdatspor ve İzmit GB’ye zayıf rakipler

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Bağdatspor ve İzmit GB’ye zayıf rakipler
2.Küme C Grubu’nda şampiyonluğun iki güçlü adayı Bağdatspor ile İzmit GB, 10’uncu hafta maçlarını grubun alt sıralarında bulunan takımlarla oynayacak.

Lider Bağdatspor, Cephanelik Stadı’nda 19.00’da İzmit Kalespor ile karşılaşacak. Hafta içinde oynanan maçta ligde ikinci galibiyetini alan Yılmazspor da, lig ikincisi İzmit GB’ye rakip olacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

YENİYALISPOR-DERİNCE GB

İki hafta önce lider Bağdatspor’u yenip, aradaki puan farkını ikiye indirip, şampiyonluk yarışına ortak olan Derince GB, hafta içinde oynanan maçta sahasında Acısuspor ile 0-0 berabere kalıp, çok önemli puan kaybı yaşadı. Lider Bağdatspor ile arasındaki puan farkı 4’e çıkan Derince GB, yarın akşam Esentepe Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Yeniyalıspor’a konuk olacak. Grupta 4’üncü sırada yer alan, Play-Off umutlarını devam ettirmek isteyen Acısuspor da, derbent Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta Fatih Neşespor ile oynayacak. 

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