Kocaeli22 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bağdatspor, Y.Selim’i konuk ediyor
Bağdatspor, Y.Selim’i konuk ediyor

Bağdatspor, Y.Selim’i konuk ediyor

1.Küme A Grubu’nda ikinci hafta müsabakaları yarın ve cumartesi oynanacak.

A+A-

Yarın akşam iki maç var. İlk hafta Alikahyaspor ile 0-0 berabere kalan grubun iddialı takımı Bağdatspor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Gebze Yavuz Selimspor ile oynuyor. Maçın başlama saati 19.00.

Ç.PLAJYOLUSPOR-YAVUZSPOR

1.Küme A Grubu’nda ikinci haftanın bir diğer buluşmasında da Çenesuyu Plajyoluspor ile Yavuzspor karşı karşıya gelecek. Geçen yıl Süper Lig’den düşen iki takım, bu sezon eski gücünden çok uzaktalar. Yavuzspor ilk maçından beraberlikle ayrılmış, Ç.Plajyoluspor ise deplasmanda Çerkeşlispor’a farklı kaybetmişti. İki takım arasındaki maç Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da başlayacak. A Grubu’nun diğer maçları yarın oynanacak. Cumartesi günkü en önemli maçlarında biri de yine Süper Lig’den düşen iki takımı karşı karşıya getirecek. Başaranspor ile Alikahyaspor kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 18.00’de paylaşacak.

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.