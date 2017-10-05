Bağdatspor, Y.Selim’i konuk ediyor

Yarın akşam iki maç var. İlk hafta Alikahyaspor ile 0-0 berabere kalan grubun iddialı takımı Bağdatspor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Gebze Yavuz Selimspor ile oynuyor. Maçın başlama saati 19.00.

Ç.PLAJYOLUSPOR-YAVUZSPOR

1.Küme A Grubu’nda ikinci haftanın bir diğer buluşmasında da Çenesuyu Plajyoluspor ile Yavuzspor karşı karşıya gelecek. Geçen yıl Süper Lig’den düşen iki takım, bu sezon eski gücünden çok uzaktalar. Yavuzspor ilk maçından beraberlikle ayrılmış, Ç.Plajyoluspor ise deplasmanda Çerkeşlispor’a farklı kaybetmişti. İki takım arasındaki maç Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da başlayacak. A Grubu’nun diğer maçları yarın oynanacak. Cumartesi günkü en önemli maçlarında biri de yine Süper Lig’den düşen iki takımı karşı karşıya getirecek. Başaranspor ile Alikahyaspor kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 18.00’de paylaşacak.