Bağdatspor’dan ziyaret

Bu sezon 1.Küme’de mücadele edecek olan ilimizin en köklü takımlarından Bağdatspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurulda yeni yönetim kurulunu belirlemişti.

Orhan Bıyıklı’nın başkanlığa seçildiği Kırmızı-Siyahlı ekipte, yeni yönetim kurulu teşekkür ziyaretleri yapıyor. İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER Bağdatspor yönetim kurulu ilk olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş’ı ziyaret etti. Ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu. Kırmızı-Siyahlı ekibin yönetimi daha sonra da İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmaşen’i makamında ziyaret etti. Başkan Orhan Bıyıklı, yeni dönemde sosyal aktivitelere çok büyük önem vereceklerini söyledi.

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