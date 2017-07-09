Bağdatspor’un coşkulu kongresi

İlimizin köklü spor kulüpleri arasında yer alan Bağdatspor’da olağanüstü genel kurul dün yapıldı.

Doğukışla’daki Cafe Kasaba Kıraathanesi’nde gerçekleşen kongreye kayıtlı 177 üyeden 84’ü katıldı. Divan başkanlığını Yaşar Doğru, yardımcılıklarını Burak Çakar ile Zafer Mutlu’nun yaptığı genel kurulu Ak Partili Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da izledi.

1.5 yıl görevde kalan Hikmet Kanpara işlerinin yoğunluğundan bırakma kararı alınca olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Tek liste ile gidilen seçimde Altınoluk Pastaneleri sahibi yapan Orhan Bıyıklı kulübün yeni başkanı oldu. Kırmızı-Siyahlılar güçlü bir yönetim oluşumu sağladı. Kongrede konuşan eski başkan Hikmet Kanpara ile yeni başkan Orhan Bıyıklı, kulübün en önemli ihtiyacının tesis olduğunu belirttiler. Milletvekili Yılmaz, tesis konusunda destek olacağını söyledi.