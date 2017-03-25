Bağdatspor’un konuğu Yeniyalıspor

C Grubu’nda şampiyonluk yarışında zirvede yalnız kalan, en yakın rakibine 5 puan fark yapan Bağdatspor, Yeniyalıspor ile oynayacağı maçla ilk yarıyı tamamlayacak.

Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu maçtan öncede İzmit Kale-Fatih Neşespor mücadelesi izlenecek.

M.ALİ AĞITÇI’DA İKİ MAÇ VAR

Bu grupta liderin takipçilerinden İzmit GB ile Derince GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda rakiplerini bekliyor. Derince GB, 14.00’de başlayacak maçta Yılmazspor’a konuk olacak. Derince GB, ligde oynadığı son 4 maçtan galip ayrıldı. İzmit GB ise aynı sahada 18.00’de Acısuspor karşısında sınav verecek. Bağdatspor’u takip eden iki takımda kazanıp, puan farkını kapatmak istiyorlar.