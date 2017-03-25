  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 19 °C

Bağdatspor’un konuğu Yeniyalıspor

»
Bağdatspor’un konuğu Yeniyalıspor
C Grubu’nda şampiyonluk yarışında zirvede yalnız kalan, en yakın rakibine 5 puan fark yapan Bağdatspor, Yeniyalıspor ile oynayacağı maçla ilk yarıyı tamamlayacak.

Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu maçtan öncede İzmit Kale-Fatih Neşespor mücadelesi izlenecek.

M.ALİ AĞITÇI’DA İKİ MAÇ VAR

 Bu grupta liderin takipçilerinden İzmit GB ile Derince GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda rakiplerini bekliyor. Derince GB, 14.00’de başlayacak maçta Yılmazspor’a konuk olacak. Derince GB, ligde oynadığı son 4 maçtan galip ayrıldı. İzmit GB ise aynı sahada 18.00’de Acısuspor karşısında sınav verecek. Bağdatspor’u takip eden iki takımda kazanıp, puan farkını kapatmak istiyorlar.

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akmeşe ve MAP Kavaklı deplasmanda25 Mart 2017 Cumartesi 17:00
  • 2.Küme’de pazar mesaisi25 Mart 2017 Cumartesi 16:58
  • U-19’larda Güneşspor galip25 Mart 2017 Cumartesi 16:53
  • 2.Küme U-19’larda Yenidoğan ve Yuvam İzmitspor kazandı25 Mart 2017 Cumartesi 16:51
  • Derince-Nusretiye, yenişemedi: 1-125 Mart 2017 Cumartesi 16:04
  • Kısa Kulvar Sürat Pateni Körfez Federasyon Kupası-2 başladı25 Mart 2017 Cumartesi 14:35
  • Türkiye 2-0 Finlandiya24 Mart 2017 Cuma 21:57
  • Karamürsel İ.Y’nun gücü yetmedi24 Mart 2017 Cuma 17:30
  • Perilere Nevşehirli konuk24 Mart 2017 Cuma 17:24
  • Burası Sakarya24 Mart 2017 Cuma 17:22
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti