Bağdatspor’un yeni yönetimi Başkan Doğan’ı ziyaret etti

Bu sezon 1.Küme’de mücadele edecek olan ilimizin en köklü takımlarından Bağdatspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurulda yeni yönetim kurulunu belirlemişti.

Orhan Bıyıklı’nın başkanlığa seçildiği Kırmızı-Siyahlı ekibin yeni yönetim kurulu dün İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. YÖNETİM TAM KADRO KATILDI

Başkan Doğan, yönetim kuruluna yeni seçilen yöneticileri kutladı, Bağdatspor’a her konuda yardımcı olacağını söyledi. Bağdatspor Başkanı Orhan Bıyıklı da, Başkan Nevzat Doğan’a amatör spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Bağdatspor yönetim kurulun ziyaretinde yöneticilerden Adem Demir, Turan Mutay, Hekim Ceyhan, Murad Ergelen, İbrahim Bıyıklı, Orhan Bıyıklı, Cengiz Çakar, Yaşar Doğan, Ömer Faruk Venedik, Hikmet Kanpara ve Halil Zengin yer aldı.

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