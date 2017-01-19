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Bağımsız vekil Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

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Bağımsız vekil Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi
TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin  Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.

Genel Kurulda, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde,  HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin  ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.

Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini  bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı.  Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik,  "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.

Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis  idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.

Bazı Ak Parti milletvekillerinin Nazlıaka'ya doğru yönelmesi üzerine  Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, arkadaşlarını uzaklaştırdı. HDP'li kadın  milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak  Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika  ara verdi.

Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li  milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel  Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.

MHP sıralarına yönelik olarak "Sizleri Atatürk cumhuriyetine sahip  çıkmaya çağırıyorum" diyen Nazlıaka, Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli'nin  arkasından da "Bırakın milletvekilleri serbestçe oy kullansın." diye seslendi.

AA

 

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