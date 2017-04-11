Hazır gıdaları hayatınızdan çıkarın--Televizyonlarda ve her fırsatta tüm hekimler artık tek bir ağızdan aynı şeyi söylüyor: Paketlenmiş, işlenmiş, hazır gıdaları hayatınızdan çıkarın. Bu gıdaların içerisinde bulunan ve vücudun tam olarak tanımlayamadığı kimyasal bileşikler bağışıklık sisteminizin dengesini bozuyor ve bir süre sonra işlevini yerine getirememesine neden oluyor. Bu nedenle bu durumu ciddiye alın ve paketli gıdalardan bir an önce kurtulun.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 6 önemli tavsiye