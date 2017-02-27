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Bağkur prim borcu için farklı bir öneri

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Bağkur prim borcu için farklı bir öneri
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan Yurt Market’in sahibi Şengül Yurt, Türkiye genelinde pek çok esnafın yaşadığı sıkıntıyı azaltmak için farklı bir öneride bulundu.

Yurt, esnafların yüzde 70’inin Bağkur primini ödeyemediğini, bu nedenle sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını dile getirdi.

Bağkur uygulamasının yeniden düzenlenmesinin büyük yararı olacağını belirten Şengül Yurt, “Türkiye'de esnafların % 70’i Bağkur primini ödeyemiyor. Primini yatırmayınca veya gecikmeli prim ödediğinde bu kez sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Türkiye’de de Almanya’da olduğu gibi bir sistem olabilir. Almanya’daki gibi emeklilik primi ve sağlık primi ayrı ödenebilir. Böyle olunca, sağlık primini yatıran herhangi bir sağlık hizmeti almaya gittiğinde mağdur olmaz, bu hizmetlerden yararlanabilir. Emeklilik primini daha sonra da yatırabilir. Böylelikle, yüz binlerce esnaf ve ailesi, bu mağduriyetten kurtulmuş olur. Bu düzenleme konusunda yetkililerin bir çalışma yapması esnaflara büyük rahatlık getirecektir.” dedi.

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Şengül Yurt

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