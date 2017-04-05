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'Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın'

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'Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın'
Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ocak, "Bu iki hastalığı ayırt etmenin tek yolu bekleyip görmektir. Soğuk algınlığı genellikle kısa sürede geçer, alerjik bulgular ise aylarca devam eder" dedi.

Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi İbrahim Ocak, bahar alerjisi ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini bildirdi.

Ocak, yaptığı yazılı açıklamada, burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi bulguların bahar alerjisinden de kaynaklanabileceğini belirterek, bunlar soğuk algınlığının belirtileri ile yakın olduğu için iki rahatsızlığın birbirine karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

"Alerjik rinit"in tüm yıl boyunca süren tipi bulunduğunu ve "Perenial rinit" olarak adlandırıldığını vurgulayan Ocak, şunları kaydetti:

"Burada alerji yapan etkene yönelik spesifik alerjenler de artabilir. Doktora başvuru ile bilinen bölgesel alerjenler için test yapılarak tanı konulur. Genelde ılımlı bir klinik seyir gösterir. Polen mevsimi geçince rahatlama olur. Bahar alerjisi tanısı koymak için en az iki mevsimin geçmesi gerekir. Aynı şikayetlerin aynı dönemlerde tekrarlaması gereklidir. Bu iki hastalığı ayırt etmenin tek yolu bekleyip görmektir. Soğuk algınlığı genellikle kısa sürede geçer, alerjik bulgular ise aylarca devam eder."

Evleri öğleden sonra havalandırın

Prof. Dr. Ocak, bahar alerjisinin başlıca belirtilerinin sık nezle, burun akıntısı, peş peşe hapşırma, burun ve damak kaşıntısı, arada burun kanaması, gözlerde sulanma ve kaşıntı, sık öksürük ve nefes darlığı olduğunu aktararak, bu rahatsızlığa sahip çocukların kokulara aşırı hassas hale geldiklerini, burun tıkanıklığı nedeniyle rahat uyuyamadıklarından yorgun olduklarını, bunun da okuldaki başarılarını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Bahar alerjisinden korunmak için en önemli etkenlerden olan, polen mevsiminde ev havalandırmasının, havada yoğunluğun azaldığı öğle saatlerinden sonra yapılmasını tavsiye eden Ocak, şunları kaydetti:

"Dışarıya sabah saatlerinde çıkılmamalıdır. Özellikle rüzgarlı ve lodoslu havalarda mümkünse hiç dışarı çıkılmamalıdır. Güneş gözlüğü, eldiven ve maske kullanılabilir. Sokaktan eve dönüldüğünde kıyafetler değiştirilmeli ve yatak odasına sokulmamalıdır. Duş alınıp burun deliklerine kadar iyice temizlenmelidir. Gözlükler bol su ile yıkanmalı, ev ve araç camları kapalı tutulmalıdır. Araçlarda polen filtreli klima kullanılmalıdır. Mümkünse gezmek için deniz kenarları tercih edilmelidir. Parfüm, deodorant kullanılmamalıdır. Bahar alerjisi genetik geçiş gösterebilir. Ailede özellikle anne ve babada varsa çocuklarda da görülme ihtimali yükselir."

Ocak, bahar alerjisi tanı ve tedavisi için ise mutlaka hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

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