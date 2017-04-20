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Bahar gitti kış havası geldi

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Bahar gitti kış havası geldi
Dün bölgemizdeki bahar havası akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Bugün de dahil yarın, pazar ve pazartesi yağış devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 13-14, gece sıcaklıkları 4-9 dereceye kadar düşecek.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde hafta sonu bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışlı hava 25 Nisan Salı günü bölgemizi terk edecek, sıcaklık yükselecek.

HAFİF SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde hava bugün hafif sağanak yağışlı, yarın, pazar ve pazartesi günleri yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-14, gece sıcaklıkları 4-9 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık ise yeniden 19 dereceye kadar yükselecek.

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