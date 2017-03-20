  • BIST 90.902
  • Altın 143,775
  • Dolar 3,6249
  • Euro 3,8970
  • Kocaeli 11 °C

Bahar yorgunluğunun nedeni alerji

»
Bahar yorgunluğunun nedeni alerji
Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.

Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in, polene karşı aşırı duyarlı kişilerde "burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma ve kaşıntı" gibi belirtiler gösterdiği, bunun halsizlik ve isteksizliğe yol açan bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarından itibaren bitkilerden yayılarak havaya karışan polenlerin, alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nihat Sapan, "Polene karşı aşırı duyarlı ve hassas olan kişilerde özellikle bahar başlangıcında havada bulunan polen alerjenlerinin kişinin burnuna ve gözüne ulaşmasıyla burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, burun tıkanıklığı, kızarma, kaşıntı gibi bulgular ortaya çıkıyor." dedi.

"Halsizliğe de neden oluyor"

Alerjinin kişide 'bahar yorgunluğu' denilen bir tablo ortaya çıkararak halsizlik ve isteksizliğe de sebep olduğunu belirten Sapan, "Bunun yanında bazı çocuklarda ve gençlerde astıma bile neden oluyor. Bu belirtiler polenlerin etkili olduğu 3-6 ay gibi uzun bir süre devam ediyor ve hastaların yaşam kalitesini düşürüyor." bilgisini verdi.

Sapan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Polen alerjisi olanlara önerimiz, fazla çayırlık ve ağaçlık bölgelerde piknik yapmamaları, ağaçlık bölgelerde pencerelerini fazla açık tutmamaları, evlerinin ve arabalarının havalandırmasını daha çok klima ile yapmaları ve polenlerin çok yoğun olduğu günlerde gerekirse maske takmalarıdır."

Prof. Dr. Sapan, atmosferdeki polen yoğunluğunun, ekim ve kasım aylarına doğru azalarak kaybolduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuma şekliniz sağlığınızı nasıl etkiliyor?15 Mart 2017 Çarşamba 20:18
  • Gençler de tehlikede14 Mart 2017 Salı 20:28
  • Takside doğum yaptıran hekimlere 'yılın aile hekimi' ödülü14 Mart 2017 Salı 19:18
  • Katırcıoğlu: Kocaeli sağlıkta bölgesinin lider şehri14 Mart 2017 Salı 18:25
  • İşte yeni Körfez Devlet Hastanesi14 Mart 2017 Salı 14:30
  • Doğan, 'Sağlıkta çağ atladık'14 Mart 2017 Salı 09:27
  • Vücudunuzu zorlamayacak 5 öneriyle şimdi detoks mevsimi13 Mart 2017 Pazartesi 23:58
  • Bunama 20 yıl önceden nasıl anlaşılır?13 Mart 2017 Pazartesi 22:18
  • Bu yiyecekler sesinizi bozuyor13 Mart 2017 Pazartesi 21:10
  • Neden kahvaltıyı asla atlamamalısınız?13 Mart 2017 Pazartesi 20:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti