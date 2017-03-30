Baharı hastalıkla geçirmeyin!

Mevsim geçişlerinde hissedilen ısı değişimleri pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Bir de bağışıklık sistemi zayıfsa hastalık kaçınılmaz oluyor ve baharın güzelliği hastalıkların gölgesinde kalıyor.

Vücut direncinin düşmesiyle mevsim geçişlerinde en çok görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, çocukları okulda yetişkinleri de işten alıkoyuyor.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Emre Üstündağ, özellikle mevsim geçişlerinde insanı yatağa düşüren üst solunum yolu enfeksiyonlarını anlattı ve korunma yolları hakkında şunları söyledi:

YAŞLI VE ÇOCUKLARA DİKKAT

Çoğunluğu virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonları nezle, grip gibi daha kolay tedavi edilebilecek hastalıklar olabileceği gibi, sinüzit, farenjit, larenjit, bademcik iltihabı ve kulak iltihabı gibi çok daha ciddi enfeksiyonlar olabiliyor. Kapalı ortamdaki viral partikül sayısı arttıkça enfeksiyon bulaşma olasılığı da artırıyor. Bu nedenle işyerleri, okullar, alışveriş merkezleri gibi insan temasının fazla olduğu ortamlarda hastalık daha hızlı geçiş yapabiliyor.

Uzun süren hastalık süreci, solunum sistemi, kalp ve böbrekler gibi farklı sistemleri de etkileyebildiği için özellikle yaşlı ve çocuklarda ayrı bir özen gerektiriyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek farklı hastalıklara işaret edebiliyor. Bu kişilerde kronik hastalık ve alerji taraması yaptırmak büyük önem taşıyor. Alerji dışında vitamin eksiklikleri de üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Kışın sentezleyemediğimiz D vitamini eksikliği nedeniyle bağışıklık sistemimizde bazı aksaklıklar görülebiliyor. Çalışmalarda D vitamini eksikliği bulunan kişilerin, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını daha sık geçirdiği gösteriliyor.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

En yaygın akut hastalıkları oluşturan üst solunum yolu enfeksiyonları, genellikle hafif ateş, öksürük, yorgunluk, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi karakteristik bazı özelliklere sahip. Doğru tedavi için ayırıcı tanının iyi yapılması gerekiyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde amaç; enfeksiyonun yol açtığı belirtileri ortadan kaldırmak ve normal fizyolojik işleyişi sağlamaktır. Bu amaçla burun tıkanıklığını ve akıntıyı azaltmak için ağızdan alınan ya da burun spreyi şeklinde ilaçlar kullanılıyor. Kişinin hapşırma sıklığı, öksürme durumu gibi diğer semptomlara göre de tedavisi düzenleniyor. Bu dönemde kişinin ağrı ve ateş kontrolüne özellikle dikkat ediliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin çoğu uygun ilaç ve iyi hijyen ile bir hafta içinde iyileşiyor. Tedavi edilmeyen vakalar ise otitis media, bronşit, pnömoni ve menenjit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

NE ZAMAN ANTİBİYOTİK KULLANILMALI?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımının yeri yok. Bu enfeksiyonların çoğu viral olduğu için antibiyotik almak gereksiz. Ancak enfeksiyonların uzun sürmesi ve sinüzit, orta kulak iltihabı veya akciğer hastalığına yol açması durumunda antibiyotiklerden yardım alınıyor.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

El yıkarken kurallara dikkat: En iyi koruma el yıkamadır. Herhangi bir şey yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi mutlaka su ve sabunla yıkayın.

Öksürürken ağzınızı kapatın: Öksürük ve hapşırma sonrasında üst solunum yolu enfeksiyon mikropları kolayca havaya bulaşacağı için mutlaka ağzınızı elinizle kapatın. Sonrasında da ellerinizi yıkamayı unutmayın.

Sağlıklı ve dengeli beslenin: Günlük beslenmenizde taze meyve ve sebzelere daha fazla yer verin ve bol miktarda sıvı almaya çalışın. Burundan, ağızdan ve ellerden gelen üst solunun yolu enfeksiyon mikropları başkalarına kolayca geçebileceği için başkalarıyla yiyecek veya içecek paylaşmayın.