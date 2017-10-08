Bahçecik ilk galibiyetini aldı

İlk hafta deplasmanda berabere kalan Bahçecikspor, önceki gün sahasında konuk ettiği ligin yeni takımı G.Şirinköyspor’u 4-2 yendi, ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

UZUNTARLA DEPLASMANDA GALİP

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken, hedefini Süper Lig olarak belirleyen Uzuntarla Belediyespor, ilk maçında sahasında Kadıköyspor’u 3-0 yenmişti. Yeşil-Siyahlı ekip, ikinci maçında bu kez deplasmanda Ç.Serhatspor’u 2-0 ile geçti, 2’de 2 yaptı. B Grubu’nun zirvesinde Tayfunspor var. İlk maçını farklı skorla kazanan Bordo-Beyazlı ekip, ikinci maçında da Çamlıtepespor’a 3-0 üstünlük sağladı, liderliğini devam ettirdi. Cuma akşam oynanan maçlarda da Bağçeşmespor, Kadıköyspor’u 6-4 yenerken, Hisareynspor da evinde konuk ettiği Şenerspor’u 3-2 yendi, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı.