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Bahçecik Sanat Festivali, dünyaya açılıyor

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Bahçecik Sanat Festivali, dünyaya açılıyor
Helikon Art Center tarafından 2014 yılından itibaren Ukrayna Çağdaş Sanat Enstitüsü ile birlikte “Uluslararası İ:O Art Residence Bahçecik” aracılığıyla sürdürülen sanat festivali dünyaya açılıyor. Festival bu yıl Ukrayna’da gerçekleşecek.

Küratör Heykeltıraş Orhan Özçalık, Ukraynalı sanatçılar başta olmak üzere Türkiye’nin diğer yüzünü, diğer Türkleri dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. “Türkiye’nin diğer Yüzü” adlı proje 17-15 Ocak tarihleri arasında Ukrayna Lviv’de gerçekleşecek. 

Küratör Heykeltıraş Orhan Özçalık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
-“Ukrayna ile Türkiye arasında, özellikle son dönemde yapılan ticari anlaşmalardan sonra Türkiye’den Ukrayna’ya  girişimci akını başlatmıştır. Buna paralel olarak, iki tarafın turizm hareketliliği de oldukça önemli bir artış göstermiştir. THY başta olmak üzere birçok özel havayolu şirketi Ukrayna ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerine karşılıklı uçuşlar düzenlemektedir. Ticari, ekonomik alandaki bu sevindirici gelişmelerin ne yazık ki kültürel anlamdaki ayağı eksik kalmaktadır. Bu eksiklik Ukrayna halkının kafasında sorular oluşturmakta, ülkelerine gelen TC vatandaşlarını belirli bir stereotipe oturtmaktadır. Bu da önyargıyı artırarak hem Türkiye, hem de TC vatandaşları için olumsuz bir görüntü oluşturmaktadır. Eğer bu eksiklik giderilmeye, bu imaj değiştirilmeye çalışılmaz ise yakın bir gelecekte bu olumsuz durum, Ukrayna’da ekonomik ve ticari ilişkiler kurmuş olan Türkiye'nin imajına, Türk markalarına ve Türk ticari girişimcilerine de yansıyacaktır. Tarihsel süreçte de görüldüğü üzere kültürel ilişkilerini güçlü tutan ülkeler arasında, dönem dönem sert politik gerilimler yaşansa da, bu gerilimlerin kültürel bağların gücünden dolayı turizme ya da ticarete çok fazla etkisi olmamaktadır.

OLUMSUZ İMAJI DEĞİŞTİRECEĞİZ
Helikon Art Center olarak 2014 yılından itibaren Ukrayna Çağdaş sanat enstitüsü ile birlikte sürdürdüğümüz  “Uluslararası İ:O Art Residence Bahçecik” aracılığıyla Ukraynalı sanatçılar başta olmak üzere Türkiye’nin diğer yüzünü, diğer Türkleri dünyaya tanıtmayı sürdürüyoruz.  Bu projenin amacı ise Türkiye’nin kültürel yüzünü Ukrayna’da tanıtacak Türk sanatçılarla birlikte, Türkiye'nin sanatsal ve kültürel yaşamına uzak olmayan Ukraynalı sanatçıların da katıldığı ortak kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek ve dolayısıyla bu olumsuz imajın değişmesine katkıda bulunmaktır.”
 

PROGRAM
1. Gün: Açılış kokteyli ve Tamer Temel Quintet'ten caz dinletisi
2. Gün: Krolikowski Art'ın Türkiye izlenimleri ve slayt gösterisi
3. Gün: Performans gösterisi
4. Gün: Türkiyeli ve Ukraynalı sanatçılarla I:O Art Residance ve Çağdaş Sanat üzerine söyleşi
5. Gün: Türkiyeli ve Ukraynalı sanatçıların film ve video-art gösterimleri
6. Gün: Kapanış

TÜRK SANATÇILAR
Projede Yer Alacak Türk Sanatçılar: Alp Aslan / Film yapımcısı yönetmen, Bünyad Dinç / Fotoğraf sanatçısı yazar, Damla Sarı / Heykeltraş, Nurcan Çevik / Heykeltraş, Mustafa Akkaya / Heykeltraş, Doğa Salmanoğlu / Fotoğraf sanatçı, Ezgi Ecem Okşin / Videoart, Merve Şahin / Heykeltraş, Bilge Artuç / Ressam, Kubilay Orak / Heykeltraş, Gamze Güleç / Heykeltraş, Gamze Tosun / Heykeltraş, Özge Kadak / Heykeltraş, Merve Armağan / Heykeltraş, Türkan Yılmaz / Heykeltraş, Gizem Nur Büyük / Ressam, Merve Eskici / Visual Artist, Mesut Sadık Hüner / Türk mutfak sanatı uzmanı, Tamer Temel Quintet Jaz Grubu

UKRAYNALI SANATÇILAR
Projede Yer Alacak Ukraynalı Sanatçılar: Olexandra Pavlovska / Fotoğraf sanatçısı, Alexanra Krolikowska / Fotoğraf sanatçısı, Alexander Krolikowski / Fotoğraf sanatçısı, Anastasia  Layko / Video art, Vladimir Gulich/ Ressam, Küratör: Orhan Özçalık / Heykeltraş, Organizasyon; İ:O Art Residance, Helikon Art Center, Destekleyen Kurumlar; T.C. Kiev Büyükelçiliği, Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları; Körfez Rotary Kulüp, Kocaeli Doğa Sporları Derneği, Kocaeli Yüksek Öğrenimliler Derneği, Bahçecik Kültür Ve Dayanışma Derneği, Sponsorlar; Montis Trip & Expeditions, Kandemir Sigorta, Kedi Kafe Sanat Galerisi. 

Ayşegül KALAYCI
 

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