  • BIST 107.100
  • Altın 143,913
  • Dolar 3,5433
  • Euro 4,1958
  • Kocaeli 28 °C

Bahçede feci ölüm

»
Bahçede feci ölüm
Kartepe'de, 62 yaşındaki Reyhan Köken, bahçelerine çektikleri kabloya dokununca elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay dün Kartepe Eşme Mahallesi Gölyolu Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Reyhan Köken evlerinin önünde sebzelerinin ekili olduğu bahçesine çıktı. Hüseyin Köken de eşi Reyhan Köken'i evde göremeyince bahçeye çıktı. Hüseyin Köken eşini yerde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Reyhan Köken'e müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Reyhan Köken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede Reyhan Köken'in bahçeye çekilen elektrik kablosuna dokunması sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ell-001.jpg

Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da yakalanmışlardı! Karar verildi02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:53
  • Ateşle oynayan çocuk evi kül edecekti02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:41
  • Sahilde ceset bulundu02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
  • Tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklandı02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:20
  • Elektrik kontağı evi bu hale getirdi02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:48
  • İşte Kocaeli’nin 7 aylık yangın bilançosu02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:00
  • Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:01
  • Kocaeli'de 'Bylock' operasyonu01 Ağustos 2017 Salı 19:49
  • Büyük panik! Mazgala izmarit atılınca...01 Ağustos 2017 Salı 19:17
  • Alemdar Caddesi'ni trafiğe kapattıran ihbar!01 Ağustos 2017 Salı 14:44
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti