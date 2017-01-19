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Bahçeli: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir

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Bahçeli: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir
MHP Genel Başkanı Bahçeli "(Anayasa değişiklik teklifi) 1. turdaki genel eğilim 2. turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum kaçınılmaz olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin"Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" dedi.

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