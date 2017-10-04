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Bahçeşehir Koleji’nden kardeş okula destek 

Bahçeşehir Koleji’nden kardeş okula destek 

Bahçeşehir Koleji sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı.

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Öğrenciler ve veliler tarafından toplanan çocuk giysileri kardeş okul seçilen Yenidoğan Mahallesi’ndeki Ziya Gökalp ilkokuluna koliler içinde teslim edildi. Kocaeli Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, sosyal sorumluluk projelerine katkı gösteren herkese teşekkür etti.
 

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