Bahçeşehir Koleji’nden sokak hayvanlarına destek

İstanbul Beykoz’da 70 metre derinliğindeki kuyuya düştükten sonra kurtarma çalışmaları bütün ülkede takip edilen “Kuyu” isimli köpeği kurtarma çalışmalarında Bahçeşehir Okulları da aktif rol üstlenmişti.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu bünyesinde de sokak hayvanlarına hep destek, tam destek amacıyla Sosyal Sorumluluk Kulübü oluşturulduğu açıklandı.

Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu’nda eğitim gören 100 öğrencinin katılımıyla faaliyetine başlayan HAYSES Sosyal Sorumluluk Kulübü, geleneksel hale getirdiği kermesini düzenledi. Velilerin de desteklediği kermesten elde edilen gelir, sokak hayvanlarının beslenmesi için harcanacak. Okul Müdürü Mahmut Kalcı, bu konuda çaba gösteren öğrencilerine ve onları destekleyen velilerine teşekkür etti.