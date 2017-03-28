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Bahri Yavuz yeni tribün liderini açıkladı

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Bahri Yavuz yeni tribün liderini açıkladı
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz sosyal medya hesabından Hodri Meydan'ın tribünlerde olacağını belirtip yeni tribün liderinin Burak Gülener olduğunu duyurdu.

Mesajında "Özgür Taşkıran'ın bıraktığı bayrağı daha yukarılara taşıyacak, camiamızı ve tribün kültürümüzü iyi bilen, tribünden gelen, tribüne hakim ve layık olabilecek kişiyi tüm camiamız gibi ben de aramaya başladım. Bu süreçte camiadan tarafıma iletilen isimler arasından en uygun bulduğum ismi; çevrem, şehrin ileri gelenleri ve taraftarlarımızla istişare ettik ve tribün liderliği için en uygun ismin Burak Gülener olduğu noktasında karar kıldık" diyen Yavuz "Hodri Meydan tribünde her zamanki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Yavuz'un açıklaması şöyle:

Sevgili Kocaelisporlular;
Kocaeli'nin ruhu Kocaelispordur. Kocaelispor'un ruhu da Hodri Meydan.
Cinsiyet-yaş-kültür-eğitim-sınıf-siyaset gözetmeksizin, şehrimizin tek çatı altında toplanabildiği tek yerdir İsmet Paşa Tribünleri. 
Görev yaptığımız üç yıl boyunca; acılarımızla, sevinçlerimizle tribünde tek vücut olmaya çalıştık. Önemli ölçüde de başardık diyebiliriz.
Geçen hafta yaşanan hatırlamak istemediğimiz ama aynı zamanda aklımızdan asla çıkarmamamız gereken kahredici hadise sonrası, acısıyla tatlısıyla yıllardır tribün için büyük emek veren Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkan'ımız Özgür Taşkıran görevini bıraktığını açıkladı. Aynı evi paylaştığı, kader birliği yapmıştım dediği kardeşini bu yolda kaybeden Özgür kardeşimizin acısını paylaşıyor, yasını yaşama isteğine ve tercihine saygı duyuyorum. . . 
Bizler, canımız yansa da canımızı kaybetsek de Kocaelispor camiasının bize vermiş olduğu görev ve sorumluluk gereği; ilelebet baki olacak olan kulübümüzü yönetmeye devam etmek, emekleri ziyan etmemek, hatalardan dersler çıkararak geleceğe umutla baktırmak zorundayız. 

"BURAK GÜLENER İSMİNDE KARAR KILDIK"

Bu nedenle Özgür Taşkıran'ın bıraktığı bayrağı daha yukarılara taşıyacak, camiamızı ve tribün kültürümüzü iyi bilen, tribünden gelen, tribüne hakim ve layık olabilecek kişiyi tüm camiamız gibi ben de aramaya başladım. Bu süreçte camiadan tarafıma iletilen isimler arasından en uygun bulduğum ismi; çevrem, şehrin ileri gelenleri ve taraftarlarımızla istişare ettik ve tribün liderliği için en uygun ismin BURAK GÜLENER olduğu noktasında karar kıldık.

"HODRİ MEYDAN HER ZAMANKİ YERİNİ ALACAK"
Her mahalleden arkadaşlarıyla, büyüklerinden alacağı önerilerle, tüm ilçeleri ve şehri kucaklayarak, tribünlerimizde birlik ve bütünlüğü devam ettireceğine yürekten inandığım BURAK GÜLENER ile HODRİ MEYDAN tribünde her zamanki yerini alacaktır.
FORMAYI TERSİZ, TRİBÜNÜ SESSİZ , BU ŞEHRİ SENSİZ BIRAKMAYACAĞIZ !!!

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Yeni tribün lideri Burak Gülener

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